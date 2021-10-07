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ВАКС заочно арештував Януковича в справі про Межигір'я

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:30
Віктор Янукович. фото ТАСС

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про резиденцію "Межигір'я".

Джерело: трансляція засідання 7 жовтня

Пряма мова судді Катерини Широкої: "Після затримання і не пізніше як через 48 годин із часу доставки Януковича… розглянути за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м’який запобіжний захід у виді встановленого законом порядку".

Що передувало: У серпні 2021 року Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина. 

Вони підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

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Українська правда
Теми: ЯнуковичМежигір’яАнтикорупційний суд


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