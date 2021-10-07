Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС заочно арештував Януковича в справі про Межигір'я

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:30
ВАКС заочно арештував Януковича в справі про Межигір'я
Віктор Янукович. фото ТАСС

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про резиденцію "Межигір'я".

Джерело: трансляція засідання 7 жовтня

Пряма мова судді Катерини Широкої: "Після затримання і не пізніше як через 48 годин із часу доставки Януковича… розглянути за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м’який запобіжний захід у виді встановленого законом порядку".

Що передувало: У серпні 2021 року Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина. 

Вони підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

Читати також: Кому дістались "сімейні" скарби Януковича. Частина 1. Межигір'я

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичМежигір’яАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: