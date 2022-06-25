У Міноборони США схвалюють відхід ЗСУ з Сєвєродонецька
Субота, 25 червня 2022, 00:31
У Міноборони США схвалюють виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області.
Джерело: представник Міноборони США у Sky News
Дослівно: "Відходячи із Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, у якому зможуть краще тримати оборону"
Деталі: Зазначається, що чиновник говорив на умовах анонімності.
Нагадаємо: Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.
ВІДЕО ДНЯ