У Міноборони США схвалюють відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

У Міноборони США схвалюють виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області.

Джерело: представник Міноборони США у Sky News

Дослівно: "Відходячи із Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, у якому зможуть краще тримати оборону"

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Деталі: Зазначається, що чиновник говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо: Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.