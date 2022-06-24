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Гайдай: Захисники отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 09:14
Фото з Telegram Гайдая

Захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом" 24 червня

Пряма мова Гайдая: "На жаль, доведеться відводити наших хлопців (захисників із Сєвєродонецька – ред.) Це те, про що ми говорили, що не потрібно розводити "зраду", ніхто не залишає наших хлопців, ніхто там не допустить оточення.

Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати, немає сенсу. Бо з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости".

Деталі: Саме тому, за словами голови ОВА, було прийняте рішення, щоб захисники Сєвєродонецька "відходили на нові позиції, на нові укріплені райони і вже звідти нормально і повноцінно вели бойові дії і завдавали втрат ворогу".

Варто зазначити, що станом на ранок 24 червня ні в Генштабі, ні в Міноборони про таку команду не повідомляли.

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Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
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