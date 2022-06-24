Гайдай: Захисники отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку

Захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом" 24 червня

Пряма мова Гайдая: "На жаль, доведеться відводити наших хлопців (захисників із Сєвєродонецька – ред.) Це те, про що ми говорили, що не потрібно розводити "зраду", ніхто не залишає наших хлопців, ніхто там не допустить оточення.

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Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати, немає сенсу. Бо з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости".

Деталі: Саме тому, за словами голови ОВА, було прийняте рішення, щоб захисники Сєвєродонецька "відходили на нові позиції, на нові укріплені райони і вже звідти нормально і повноцінно вели бойові дії і завдавали втрат ворогу".

Варто зазначити, що станом на ранок 24 червня ні в Генштабі, ні в Міноборони про таку команду не повідомляли.

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