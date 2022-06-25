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В Минобороны США одобряют отход ВСУ из Северодонецка

Анастасия КалатурСуббота, 25 июня 2022, 00:31
ФОТО: GETTY

В Минобороны США одобряют вывод войск из Северодонецка в Луганской области.

Источник: представитель Минобороны США в Sky News

Дословно: "Отходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону"

Детали: Отмечается, что чиновник говорил на условиях анонимности.

Напомним: Защитники Северодонецка получили команду отходить на новые укрепленные позиции, поскольку с каждым днем пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может расти.

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Темы: СШАСеверодонецк
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