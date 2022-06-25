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У Росії розпочали створення ракет "Сармат", готуються до нового випробування

Роман ПетренкоСубота, 25 червня 2022, 15:12
ВИПРОБУВАННЯ РАКЕТИ "САРМАТ" ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що держкорпорація приступила до створення серійних міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат".

Джерело: "Медуза"

Деталі: Першим ракети "Сармат" отримає один із полків Ужурського ракетного з'єднання, яке дислокується у Красноярському краї вже до кінця року.

Також Рогозін повідомив, що йде підготовка до другого льотно-конструкторського випробування "Сармата", поки не уточнюватиме, коли і де намічено пуск.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін заявив, що перший російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" стане на бойове чергування наприкінці 2022 року.

Деталі: Перший запуск "Сармата" відбувся наприкінці квітня. Тоді ж Путін заявив, що "перший полк, повністю укомплектований важкими балістичними ракетами "Сармат", надійде на бойове чергування за планом наприкінці 2022 року".

Путін стверджував, що ракета може "долати всі сучасні засоби протиракетної оборони" і погрожував іншим країнам. У Міноборони РФ заявляли, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю поразки цілей.

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Теми: Росіявійназброя
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