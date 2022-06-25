У Росії розпочали створення ракет "Сармат", готуються до нового випробування

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що держкорпорація приступила до створення серійних міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат".

Джерело: "Медуза"

Деталі: Першим ракети "Сармат" отримає один із полків Ужурського ракетного з'єднання, яке дислокується у Красноярському краї вже до кінця року.

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Також Рогозін повідомив, що йде підготовка до другого льотно-конструкторського випробування "Сармата", поки не уточнюватиме, коли і де намічено пуск.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін заявив, що перший російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" стане на бойове чергування наприкінці 2022 року.

Деталі: Перший запуск "Сармата" відбувся наприкінці квітня. Тоді ж Путін заявив, що "перший полк, повністю укомплектований важкими балістичними ракетами "Сармат", надійде на бойове чергування за планом наприкінці 2022 року".

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Путін стверджував, що ракета може "долати всі сучасні засоби протиракетної оборони" і погрожував іншим країнам. У Міноборони РФ заявляли, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю поразки цілей.