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В России приступили к созданию ракет "Сармат", готовятся к новому испытанию

Роман ПетренкоСуббота, 25 июня 2022, 15:12
Президент России Владимир Путин повторил, что первый российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация приступила к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Источник: "Медуза"

Детали: Первым ракеты "Сармат" получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае уже до конца года.

Также Рогозин сообщил, что идет подготовка к второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", не став пока уточнять, когда и где намечен пуск.

Напомним: Президент России Владимир Путин заявлял, что первый российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Тогда же Путин заявил, что "первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года".

Путин утверждал, что ракета может "преодолевать все современные средства противоракетной обороны" и угрожал другим странам. В Минобороны РФ заявляли, что "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. 

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Темы: Росcиявойнаоружие
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