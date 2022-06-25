Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України
Президент Володимир Зеленський вважає, що 45 російських ракет, які випустила Росія 25 червня по Україні, доводять, що санкцій у світі проти Росії не достатньо.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Вже в понеділок (27 червня - ред.) братиму участь у саміті "Групи семи". На тижні відбудеться й саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і як раз напередодні таких зустрічей – це ще одне підтвердження саме нашої позиції.
Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії не достатньо, збройної допомоги для України треба більше і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні – потрібні більше, ніж в будь-якому іншому місці у світі".
Деталі: Зеленський вважає, що 45 російських ракет по Україні були запущені, щоб показати "нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдається".
Пряма мова: "Ракетні удари Росії – це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців".
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Передісторія:
- У ніч на 25 червня РФ випустила по території України до 50 ракет. Більшість із цих ракет випустила авіація Росії з території Білорусі. Російські літаки ввійшли у авіаційний простір Білорусь, підійшли до кордону із Україною і завдали ударів по українській території.
- Росія відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору цієї країни.
- Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.