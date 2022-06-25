Зеленский: 45 ракет доказывают, что санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что 45 российских ракет, которые выпустила Россия 25 июня по Украине, доказывают, что санкций в мире против России недостаточно.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Уже в понедельник (27 июня - ред.) буду принимать участие в саммите "Группы семи". На неделе состоится и саммит НАТО. 45 ракет за половину суток и как раз накануне таких встреч - это еще одно подтверждение нашей позиции.

Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны – нужны больше, чем в любом другом месте в мире".

Детали: Зеленский считает, что 45 российских ракет по Украине были запущены, чтобы показать "якобы Россия что-нибудь может дожать, что якобы российской армии что-то удается".

Прямая речь: "Ракетные удары России – это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также и очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей. Но это не нас, а мы дожмем. Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломать дух украинцев".

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