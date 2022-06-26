В Киеве ракета попала в многоэтажку, под завалами есть люди

Утром 26 июня ракета попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие, под завалами остаются люди.

Источник: ГСЧС, мэр города Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Под завалами есть люди.

Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали".

Детали: Кличко рассказал, что голоса людей слышны под завалами, их пытаются достать.

По словам мэра, из-под завалов извлекли семилетнюю девочку, сейчас спасают ее маму.

фото с телеграм-канала сергея лещенко

Сообщение о пожаре поступило в 06:29.

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По прибытии спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

Справка: Ракета попала в тот же дом, в который попадала 28 апреля, тогда погибли гражданские.

Предыстория: 26 июня утром оккупанты ударили по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.