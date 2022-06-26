Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве ракета попала в многоэтажку, под завалами есть люди

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 08:31
В Киеве ракета попала в многоэтажку, под завалами есть люди
фото: уп

Утром 26 июня ракета попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие, под завалами остаются люди.

Источник: ГСЧС, мэр города Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Под завалами есть люди.

Реклама:

Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали".

Детали: Кличко рассказал, что голоса людей слышны под завалами, их пытаются достать.

По словам мэра, из-под завалов извлекли семилетнюю девочку, сейчас спасают ее маму.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото с телеграм-канала сергея лещенко

Сообщение о пожаре поступило в 06:29.

По прибытии спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

 

Справка: Ракета попала в тот же дом, в который попадала 28 апреля, тогда погибли гражданские.

Предыстория: 26 июня утром оккупанты ударили по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.

Темы: КиевВиталий КличкоГСЧСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: