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Ранковий ракетний удар по Києву був з Каспійського моря - Повітряні сили

Валентина РоманенкоНеділя, 26 червня 2022, 12:00
Юрій Ігнат

Ранковий обстріл Києва 26 червня росіяни вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 з району Каспійського моря.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, якими завдали удару по Київщині сьогодні, це ті бомбардувальники, які застосовують з району Каспійського моря, які злітають з Астрахані.

На озброєнні у них основні ракети, які вони звідти по нас запускають, це Х101 Вона може летіти на відстань до 5,5 тис. км. Тобто, їм (бомбардувальникам) залітати до нас абсолютно необов’язково, їм треба просто злетіти, вийти на бойовий курс і випустити ракети.

Таких ракет було випущено від 4 до 6 сьогодні. Власне, наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є вже фото підтвердження щодо однієї, інші уламки шукають".

Що передувало: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці України.

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина, 5 постраждали. З 9-поверхівки евакуювали 25 людей.

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Теми: Київвійна
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