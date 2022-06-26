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Утренний ракетный удар по Киеву был с Каспийского моря - Воздушные силы

Валентина РоманенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 12:00
Утренний ракетный удар по Киеву был с Каспийского моря - Воздушные силы
Юрий Игнат

Утренние обстрелы Киева 26 июня россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101 из района Каспийского моря.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, нанесшие удар по Киевщине сегодня, это те бомбардировщики, которые применяют из района Каспийского моря, которые взлетают из Астрахани.

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На вооружении у них основные ракеты, которые они оттуда по нас запускают, это Х101. Она может лететь на расстояние до 5,5 тысяч км. То есть им (бомбардировщикам) залетать к нам абсолютно необязательно, им нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты.

Таких ракет было выпущено от 4 до 6 сегодня. Собственно, наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть уже фото подтверждения по одной, другие обломки ищут".

Что предшествовало: 26 июня утром оккупанты ударили по столице Украины.

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В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, 5 пострадали. Из 9-этажки эвакуировали 25 человек.

Темы: Киеввойна
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