"Варварство", "сознательная эскалация" и "сигнал лидерам G7": западные политики об обстрелах Киева

Западные политики осудили обстрелы Киева в воскресенье утром российскими войсками, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита "Большой семерки".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как передает Reuters, отвечая на вопрос о ракетных обстрелах Киева перед встречей лидеров "Большой семерки", президент США Джо Байден заявил: "Это еще один пример их (России) варварства".

Реклама:

Посол США в Украине Бриджит Бринк также заявила, что "возмущена" сообщениями о ракетных ударах России по жилому дому и детскому саду в центре Киева.

"Поскольку Кремль продолжает совершать неизбирательные нападения на гражданские Украины, Соединенные Штаты и наши партнеры будут делать все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах",– подчеркнула она.

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Запад должен сохранять единство на фоне российской агрессии.

"Цена нашего отступления, уступки Путину, чтобы тот добился успеха и захватил значительную часть территории Украины и продолжал свое захват, будет гораздо, гораздо выше", – сказал он перед саммитом.

Бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт считает обстрелы Киева "сознательной эскалацией со стороны России".

"Трудно воспринимать ракетные обстрелы жилых районов Киева в это утро как нечто другое, кроме сознательной эскалации со стороны России и сигнал для сегодняшнего саммита G7 в Эльмау", – отметил экс-политик в Twitter.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd

Подобного мнения придерживается и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"(Обстрел) – это "сигнал" и напоминание саммита G7 в немецком Эльмау. Россия сегодня – это болезнь, к которой следует соответственно относиться. Никаких компромиссов или переговоров. Просто заблокировать все, пока военная машина не выдохнется", – написал он в соцсетях.

Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. ‘Message’ and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX