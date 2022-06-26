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"Варварство", "сознательная эскалация" и "сигнал лидерам G7": западные политики об обстрелах Киева

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 15:28
Киевский дом после удара, фото ГСЧС

Западные политики осудили обстрелы Киева в воскресенье утром российскими войсками, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита "Большой семерки".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как передает Reuters, отвечая на вопрос о ракетных обстрелах Киева перед встречей лидеров "Большой семерки", президент США Джо Байден заявил: "Это еще один пример их (России) варварства".

Посол США в Украине Бриджит Бринк также заявила, что "возмущена" сообщениями о ракетных ударах России по жилому дому и детскому саду в центре Киева.

"Поскольку Кремль продолжает совершать неизбирательные нападения на гражданские Украины, Соединенные Штаты и наши партнеры будут делать все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах",– подчеркнула она.

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Запад должен сохранять единство на фоне российской агрессии.

"Цена нашего отступления, уступки Путину, чтобы тот добился успеха и захватил значительную часть территории Украины и продолжал свое захват, будет гораздо, гораздо выше", – сказал он перед саммитом.

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Бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт считает обстрелы Киева "сознательной эскалацией со стороны России".

"Трудно воспринимать ракетные обстрелы жилых районов Киева в это утро как нечто другое, кроме сознательной эскалации со стороны России и сигнал для сегодняшнего саммита G7 в Эльмау", – отметил экс-политик в Twitter.

Подобного мнения придерживается и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"(Обстрел) – это "сигнал" и напоминание саммита G7 в немецком Эльмау. Россия сегодня – это болезнь, к которой следует соответственно относиться. Никаких компромиссов или переговоров. Просто заблокировать все, пока военная машина не выдохнется", – написал он в соцсетях.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в результате утреннего ракетного удара один жилой дом подвергся разрушениям, есть погибший и пострадавшие. Также есть незначительные повреждения в соседних зданиях.

Кроме того, одна из российских ракет утром попала в детский сад.

Темы: войнаКиевG7Росcия
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