Кількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла
Унаслідок ракетного удару росіян зранку по Києву загинула людина й шість дістали поранення.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, хірург Київської міської лікарні №7 Володимир Галик у коментарі "Суспільне", голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук
Пряма мова Кличка: "На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно".
Деталі: Постраждалу дівчинку прооперували. За словами лікарів, її стан відносно стабільний і критичної загрози життю немає.
Її мама перебуває в шпиталі в стані середньої тяжкості. Переломів і проникаючих поранень в неї немає.
За словами Галика, ще одна постраждала перебуває на стаціонарному лікуванні в шпиталі в стані середньої тяжкості.
Станом на 15:00 рятувальники ліквідували окремі логальні осередки загоряння в житловому будинку, який зазнав ракетного удару. Тривають аварійно-рятувальні роботи, в тому числі пожежники розбирають завали.
Раніше рятувальні служби повідомляли про одного загиблого й п'ятьох поранених.
Передісторія:
- Близько 6:30 російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною.
- Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув.