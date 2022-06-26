Кількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла

рятувальник на місці ракетного удару в києві. фото: Костянтин та Влада Ліберови

Унаслідок ракетного удару росіян зранку по Києву загинула людина й шість дістали поранення.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, хірург Київської міської лікарні №7 Володимир Галик у коментарі "Суспільне", голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук

Пряма мова Кличка: "На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно".

Реклама:

Деталі: Постраждалу дівчинку прооперували. За словами лікарів, її стан відносно стабільний і критичної загрози життю немає.

Її мама перебуває в шпиталі в стані середньої тяжкості. Переломів і проникаючих поранень в неї немає.

За словами Галика, ще одна постраждала перебуває на стаціонарному лікуванні в шпиталі в стані середньої тяжкості.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 15:00 рятувальники ліквідували окремі логальні осередки загоряння в житловому будинку, який зазнав ракетного удару. Тривають аварійно-рятувальні роботи, в тому числі пожежники розбирають завали.

Раніше рятувальні служби повідомляли про одного загиблого й п'ятьох поранених.

Передісторія: