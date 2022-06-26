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Кількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла

Денис КарловськийНеділя, 26 червня 2022, 16:29
рятувальник на місці ракетного удару в києві. фото: Костянтин та Влада Ліберови

Унаслідок ракетного удару росіян зранку по Києву загинула людина й шість дістали поранення.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, хірург Київської міської лікарні №7 Володимир Галик у коментарі "Суспільне", голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук

Пряма мова Кличка: "На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: Постраждалу дівчинку прооперували. За словами лікарів, її стан відносно стабільний і критичної загрози життю немає.

Її мама перебуває в шпиталі в стані середньої тяжкості. Переломів і проникаючих поранень в неї немає.

За словами Галика, ще одна постраждала перебуває на стаціонарному лікуванні в шпиталі в стані середньої тяжкості.

Станом на 15:00 рятувальники ліквідували окремі логальні осередки загоряння в житловому будинку, який зазнав ракетного удару. Тривають аварійно-рятувальні роботи, в тому числі пожежники розбирають завали.

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Раніше рятувальні служби повідомляли про одного загиблого й п'ятьох поранених.

Передісторія: 

  • Близько 6:30 російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною.
  • Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув.

Теми: КиївобстрілжертвиВіталій Кличко
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