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Число пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 16:29
спасатель на месте ракетного удара. фото: константин и влада либеровы

В результате ракетного удара россиян утром по Киеву погиб человек и шесть получили ранения.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, хирург Киевской городской больницы №7 Владимир Галик в комментарии "Суспільне"

Прямая речь Кличко: "На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четыре из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно".

Детали: Пострадавшую девочку прооперировали. По словам врачей, ее состояние относительно стабильное и критической угрозы жизни нет.

Ее мама находится в больнице в состоянии средней тяжести. Переломов и проникающих ранений у нее нет.

По словам Галика, еще одна пострадавшая находится на стационарном лечении в госпитале в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 15:00 спасатели ликвидировали отдельные логальные очаги возгорания в подвергшемся ракетном ударе жилом доме. Продолжаются аварийно-спасательные работы, в том числе пожарные разбирают завалы.

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Ранее спасательные службы сообщали об одном погибшем и пятерых раненых.

Предыстория:

  • Около 6:30 российские оккупанты ударили ракетами со стратегических бомбардировщиков по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевской областью.
  • Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была завалена бетонной плитой. Отец девочки погиб.

Темы: КиевобстрелжертвыВиталий Кличко
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