Число пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло
В результате ракетного удара россиян утром по Киеву погиб человек и шесть получили ранения.
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, хирург Киевской городской больницы №7 Владимир Галик в комментарии "Суспільне"
Прямая речь Кличко: "На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четыре из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно".
Детали: Пострадавшую девочку прооперировали. По словам врачей, ее состояние относительно стабильное и критической угрозы жизни нет.
Ее мама находится в больнице в состоянии средней тяжести. Переломов и проникающих ранений у нее нет.
По словам Галика, еще одна пострадавшая находится на стационарном лечении в госпитале в состоянии средней тяжести.
По состоянию на 15:00 спасатели ликвидировали отдельные логальные очаги возгорания в подвергшемся ракетном ударе жилом доме. Продолжаются аварийно-спасательные работы, в том числе пожарные разбирают завалы.
Ранее спасательные службы сообщали об одном погибшем и пятерых раненых.
Предыстория:
- Около 6:30 российские оккупанты ударили ракетами со стратегических бомбардировщиков по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевской областью.
- Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была завалена бетонной плитой. Отец девочки погиб.