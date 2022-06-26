Число пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло

спасатель на месте ракетного удара. фото: константин и влада либеровы

В результате ракетного удара россиян утром по Киеву погиб человек и шесть получили ранения.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, хирург Киевской городской больницы №7 Владимир Галик в комментарии "Суспільне"

Прямая речь Кличко: "На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четыре из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно".

Детали: Пострадавшую девочку прооперировали. По словам врачей, ее состояние относительно стабильное и критической угрозы жизни нет.

Ее мама находится в больнице в состоянии средней тяжести. Переломов и проникающих ранений у нее нет.

По словам Галика, еще одна пострадавшая находится на стационарном лечении в госпитале в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 15:00 спасатели ликвидировали отдельные логальные очаги возгорания в подвергшемся ракетном ударе жилом доме. Продолжаются аварийно-спасательные работы, в том числе пожарные разбирают завалы.

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Ранее спасательные службы сообщали об одном погибшем и пятерых раненых.

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