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Радбез ООН обговорить на засіданні удар по Кременчуку

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 01:36
фото: Getty Images

Рада Безпеки ООН 28 червня збирає на засідання для обговорення удару по Кременчуку й обстрілів росіянами мирного українського населення.

Джерело: програма засідання, норвезьке представництво у Twitter

Дослівно норвезьке представництво: "Повідомлення про напад Росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим.

Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру".

Деталі: Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Теми: ООНКременчуквійна
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