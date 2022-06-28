Совбез ООН обсудит на заседании удар по Кременчугу

Совет Безопасности ООН 28 июня собирает на заседание для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов россиянами мирного украинского населения.

Источник: программа заседания, норвежское представительство в Twitter

Дословно норвежское представительство: "Сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасное.

Реклама:

Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Детали: Заседание Совбеза начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Что предшествовало: 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из торгового центра в Кременчуге перед тем, как туда попали российские ракеты.

После ракетного удара россиян по ТРЦ Кременчуга Полтавской области поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.