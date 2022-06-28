Удар по Кременчуку: друга ракета пошкодила будівлі підприємства
Внаслідок ракетних ударів по Полтавщині 27 червня у Кременчуку знищено торговий центр "Амстор" і пошкоджено будівлі підприємства.
Джерело: голова Полтавської ОВА у зведенні по регіонах станом на ранок 28 червня
Деталі: Внаслідок влучання по ТЦ станом на ранок знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні).
Всього по медичну допомогу звернулись 59 людей, госпіталізовано 24, з них 6 – у важкому стані.
36 людей числяться у зниклих безвісти, повідомив також Дмитро Лунін.
Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються.
ТЦ "Амстор" повністю зруйнований.
Друга ракета влучила на територію одного з підприємств. Знищено проліт одного з корпусів, вікна у всіх будівлях підприємства, пошкоджено двоповерхову будівлю.
Внаслідок ракетного обстрілу 2 працівника отримали травми.
Передісторія:
- 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТЦ "Амстор".
- Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.