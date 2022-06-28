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Удар по Кременчуку: друга ракета пошкодила будівлі підприємства

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 09:51
Удар по Кременчуку: друга ракета пошкодила будівлі підприємства
"Амстор" у Кременчуці, фото з Telegram Дмитра Луніна

Внаслідок ракетних ударів по Полтавщині 27 червня у Кременчуку знищено торговий центр "Амстор" і пошкоджено будівлі підприємства.

Джерело: голова Полтавської ОВА у зведенні по регіонах станом на ранок 28 червня

Деталі: Внаслідок влучання по ТЦ станом на ранок знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні). 

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Всього по медичну допомогу звернулись 59 людей, госпіталізовано 24, з них 6 – у важкому стані.

36 людей числяться у зниклих безвісти, повідомив також Дмитро Лунін. 

Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються. 

ВІДЕО ДНЯ

ТЦ "Амстор" повністю зруйнований.

Друга ракета влучила на територію одного з підприємств. Знищено проліт одного з корпусів, вікна у всіх будівлях підприємства, пошкоджено двоповерхову будівлю. 

Внаслідок ракетного обстрілу 2 працівника отримали травми.

Передісторія: 

  • 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТЦ "Амстор".
  • Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.

Теми: Полтавська областьКременчуквійна
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