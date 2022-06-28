Удар по Кременчуку: друга ракета пошкодила будівлі підприємства

"Амстор" у Кременчуці, фото з Telegram Дмитра Луніна

Внаслідок ракетних ударів по Полтавщині 27 червня у Кременчуку знищено торговий центр "Амстор" і пошкоджено будівлі підприємства.

Джерело: голова Полтавської ОВА у зведенні по регіонах станом на ранок 28 червня

Деталі: Внаслідок влучання по ТЦ станом на ранок знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні).

Всього по медичну допомогу звернулись 59 людей, госпіталізовано 24, з них 6 – у важкому стані.

36 людей числяться у зниклих безвісти, повідомив також Дмитро Лунін.

Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються.

ТЦ "Амстор" повністю зруйнований.

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Друга ракета влучила на територію одного з підприємств. Знищено проліт одного з корпусів, вікна у всіх будівлях підприємства, пошкоджено двоповерхову будівлю.

Внаслідок ракетного обстрілу 2 працівника отримали травми.

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