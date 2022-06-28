Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Кременчуку: друга ракета пошкодила будівлі підприємства

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 09:51
"Амстор" у Кременчуці, фото з Telegram Дмитра Луніна

Внаслідок ракетних ударів по Полтавщині 27 червня у Кременчуку знищено торговий центр "Амстор" і пошкоджено будівлі підприємства.

Джерело: голова Полтавської ОВА у зведенні по регіонах станом на ранок 28 червня

Деталі: Внаслідок влучання по ТЦ станом на ранок знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні). 

Всього по медичну допомогу звернулись 59 людей, госпіталізовано 24, з них 6 – у важкому стані.

36 людей числяться у зниклих безвісти, повідомив також Дмитро Лунін. 

Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються. 

ТЦ "Амстор" повністю зруйнований.

ВІДЕО ДНЯ

Друга ракета влучила на територію одного з підприємств. Знищено проліт одного з корпусів, вікна у всіх будівлях підприємства, пошкоджено двоповерхову будівлю. 

Внаслідок ракетного обстрілу 2 працівника отримали травми.

Передісторія: 

  • 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТРЦ "Амстор".
  • Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.

Теми: Полтавська областьКременчуквійна
Головне сьогодні

Резніков розповів про "масштабні плани" з придбання "Байрактарів"

У липні на АЗС зникнуть обмеження пального "в одні руки" – Герус

оновлено, фотоЗ полону окупантів звільнили 16 українських військових і одного цивільного

Україна починає комерційний експорт електроенергії до Європи – рішення ENTSO-E

фото На Львівщині затримали колишнього КДБешника: корегував ракетні удари росіян

доповненоОкупанти забрали мера Херсона, бо він не пішов на співпрацю – радниця Колихаєва

Усі новини...
Полтавська область
Уже відомо про понад 20 загиблих у ТЦ Кременчука – Офіс президента
Удар по ТЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18
Росіяни вдарили ракетами по людному місцю в Кременчуку: є загиблі
Останні новини
17:07
фотоСБУ встановила двох командирів з РФ, які наказали розстріляти цивільних на Київщині
17:05
НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ
17:04
Українські військові вже опановують системи ППО NASAMS – ЗМІ
17:04
Подоляк відповів Пєскову: Не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом"
16:55
Nissan призупинив виробництво в Росії на шість місяців
16:50
Дружини військових з Бурятії просять повернути чоловіків з України: виснажені морально і фізично
16:48
Країни G7 розглянуть обмеження цін для російської нафти
16:48
Ведуча "FreeДом" попросила перейти на російську посадовця, який коментував трагедію у Кременчуку
16:36
У Києві зафіксували новий температурний рекорд
16:34
У Росії на 20 років посадили бізнесмена, який крав на будівництві резиденції Путіна
Усі новини...