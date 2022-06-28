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Комитет Рады одобрил кандидатуру Лубинца взамен Денисовой

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 12:27
Комитет Рады одобрил кандидатуру Лубинца взамен Денисовой
Дмитрий Лубинец. фото с Facebook

Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Источник: Facebook-страница парламентского комитета по правам человека

Детали: Указано, что на заседании 27 июня члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца на должность омбудсмана.

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Отмечено, что причин, препятствующих занятию им этого поста, обнаружено не было.

Напомним: Как писала УП, член депутатской группы "За майбутнє" Лубинец руководит в Верховной Раде группой народных депутатов из сферы влияния эксминистра МВД Арсена Авакова.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.
  • В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.
  • 21 июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВРУ по правам человека.

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Темы: омбудсменВерховная Рада
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