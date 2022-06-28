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Уже известно более 20 погибших в ТЦ Кременчуга – Офис президента

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 12:55
Уже известно более 20 погибших в ТЦ Кременчуга – Офис президента
Разрушенный "Амстор", Кременчуг, фото из Telegram Дмитрия Лунина

В результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга 27 июня погибли по меньшей мере 20 человек.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге

Прямая речь: "Вчера оккупанты нанесли подлый ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек.

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Уже известно более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы.

Также есть более 40 заявлений от родственников о безвести пропавших, которые могли находиться при обстреле в торговом центре".

Детали: Сотни спасателей, патрульные, нацгвардейцы и гражданские лица извлекают из-под завалов людей. Поиски продолжаются.

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Жители Кременчуга несут цветы и детские игрушки в ТЦ "Амстор" в память о жертвах, сообщил глава области Дмитрий Лунин.

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТРЦ "Амстор"
  • После ракетного удара россиян по ТРЦ Кременчуга поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что могли погибнуть очень много людей, но многие посетители успели выйти из торгового центра перед тем, как туда попали ракеты.

Темы: КременчугПолтавская областьвойна
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