Уже известно более 20 погибших в ТЦ Кременчуга – Офис президента
В результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга 27 июня погибли по меньшей мере 20 человек.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге
Прямая речь: "Вчера оккупанты нанесли подлый ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек.
Уже известно более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы.
Также есть более 40 заявлений от родственников о безвести пропавших, которые могли находиться при обстреле в торговом центре".
Детали: Сотни спасателей, патрульные, нацгвардейцы и гражданские лица извлекают из-под завалов людей. Поиски продолжаются.
Жители Кременчуга несут цветы и детские игрушки в ТЦ "Амстор" в память о жертвах, сообщил глава области Дмитрий Лунин.
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТРЦ "Амстор".
- После ракетного удара россиян по ТРЦ Кременчуга поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что могли погибнуть очень много людей, но многие посетители успели выйти из торгового центра перед тем, как туда попали ракеты.