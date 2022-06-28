Уже известно более 20 погибших в ТЦ Кременчуга – Офис президента

В результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга 27 июня погибли по меньшей мере 20 человек.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге

Прямая речь: "Вчера оккупанты нанесли подлый ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек.

Реклама:

Уже известно более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы.

Также есть более 40 заявлений от родственников о безвести пропавших, которые могли находиться при обстреле в торговом центре".

Детали: Сотни спасателей, патрульные, нацгвардейцы и гражданские лица извлекают из-под завалов людей. Поиски продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Жители Кременчуга несут цветы и детские игрушки в ТЦ "Амстор" в память о жертвах, сообщил глава области Дмитрий Лунин.

Предыстория: