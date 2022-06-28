Росіяни взяли в полон чиновника міськради Енергодара
Вівторок, 28 червня 2022, 14:55
Начальник управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Борис Ярмоленко вже 5 днів перебуває у полоні російських окупантів.
Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов
Пряма мова: "П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленка Бориса Георгійовича, який відомий своєю проукраїнською позицію.
Прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомість.
Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі".
Цьому передувало: Росіяни регулярно викрадають проукраїнських активістів та діячів на окупованих територіях.
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