Росіяни взяли в полон чиновника міськради Енергодара

Начальник управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Борис Ярмоленко вже 5 днів перебуває у полоні російських окупантів.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова: "П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленка Бориса Георгійовича, який відомий своєю проукраїнською позицію.

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Прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомість.

Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі".

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Цьому передувало: Росіяни регулярно викрадають проукраїнських активістів та діячів на окупованих територіях.

28 червня російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.