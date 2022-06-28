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Росіяни взяли в полон чиновника міськради Енергодара

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 14:55
Борис Ярмоленко, фото з Telegram Дмитра Орлова

Начальник управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Борис Ярмоленко вже 5 днів перебуває у полоні російських окупантів.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова: "П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленка Бориса Георгійовича, який відомий своєю проукраїнською позицію.

Прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомість. 

Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі".

Цьому передувало: Росіяни регулярно викрадають проукраїнських активістів та діячів на окупованих територіях. 

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28 червня російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьполоненіокупація
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