Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне взяли в плен чиновника горсовета Энергодара

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 14:55
Россияне взяли в плен чиновника горсовета Энергодара
Борис Ярмоленко, фото из Telegram Дмитрия Орлова

Начальник управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Борис Ярмоленко уже 5 дней находится в плену российских оккупантов.

Источник: городской глава Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "Пять дней назад оккупанты забрали в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича, который известен своей проукраинской позицией.

Реклама:

Пришли прямо на его рабочее место и увели в неизвестность.

С тех пор пожилой человек, у которого проблемы со здоровьем, находится в неволе".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшестовало: Россияне регулярно похищают проукраинских активистов и деятелей на оккупированных территориях.

28 июня российские оккупанты похитили городского главу Херсона Игоря Колыхаева.

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьпленныеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: