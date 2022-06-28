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Россияне взяли в плен чиновника горсовета Энергодара

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 14:55
Борис Ярмоленко, фото из Telegram Дмитрия Орлова

Начальник управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Борис Ярмоленко уже 5 дней находится в плену российских оккупантов.

Источник: городской глава Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "Пять дней назад оккупанты забрали в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича, который известен своей проукраинской позицией.

Пришли прямо на его рабочее место и увели в неизвестность.

С тех пор пожилой человек, у которого проблемы со здоровьем, находится в неволе".

Этому предшестовало: Россияне регулярно похищают проукраинских активистов и деятелей на оккупированных территориях.

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Темы: ЭнергодарЗапорожская областьпленныеоккупация
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