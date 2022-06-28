Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС – облсовет

Алена МазуренкоВторник, 28 июня 2022, 21:29
Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС – облсовет
КРИВОРОЖСКАЯ ТЭС. ФОТО: ДТЭК

Во вторник 28 июня российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. 27 июня в РФ "анонсировали" удар по этой ТЭС.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Дословно: "Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются".

Реклама:

Детали: Кроме того, Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли 28 июня из ствольной артиллерии и ударили по Криворожскому району.

Россияне попали по Зеленодольску и по Великой Костромке.

По словам главы облрали, пострадал один человек, получивший осколочные ранения ноги.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 27 июня министерство обороны РФ обнародовало фейк, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских оккупантов.

Темы: ДнипроКривой Рогобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Днипро
Днепропетровщина: враг дважды накрыл огнем Криворожский район, ранен 73-летний мужчина
На Днепропетровщине разорвался боеприпас: Четверо детей травмированы
Дело об убийстве полицейских в Днипре передают в суд - полиция
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: