Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС – облсовет

Во вторник 28 июня российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. 27 июня в РФ "анонсировали" удар по этой ТЭС.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Дословно: "Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются".

Детали: Кроме того, Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли 28 июня из ствольной артиллерии и ударили по Криворожскому району.

Россияне попали по Зеленодольску и по Великой Костромке.

По словам главы облрали, пострадал один человек, получивший осколочные ранения ноги.

Напомним: 27 июня министерство обороны РФ обнародовало фейк, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских оккупантов.