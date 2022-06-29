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Президент Індонезії їде до Києва

Олена РощінаСереда, 29 червня 2022, 09:05
Президент Індонезії їде до Києва
Джоко Відодо прямує до Києва, фото з його Twitter

Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва з миротворчими намірами.

Джерело: президент Індонезії у Twitter

Деталі: Джоко Відодо повідомив, що він та невелика група людей прибудуть до Києва поїздом із польського Перемишля.

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Пряма мова: "Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів. Сподіваюся, стане легше".

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Цьому передувало: Влада Індонезії повідомила, що президент країни Джоко Відодо планує приїхати до України й до Росії наприкінці червня.

Нагадаємо: Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін збирається взяти участь у саміті. 

Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням, хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти бойкоту саміту "Великої двадцятки", навіть якщо в ньому візьме участь Путін.

Теми: Індонезіяміжнародні відносиниКиїв
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