Президент Индонезии едет в Киев
Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с миротворческими намерениями.
Источник: президент Индонезии в Twitter
Детали: Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из польского Перемышля.
Прямая речь: "Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче".
Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN
Этому предшествовало: Власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.
Напомним: Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.
Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против бойкота саммита "Большой двадцатки", даже если в нем примет участие Путин.