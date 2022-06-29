Президент Индонезии едет в Киев

Джоко Видодо направляется в Киев, фото с его Twitter

Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с миротворческими намерениями.

Источник: президент Индонезии в Twitter

Детали: Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из польского Перемышля.

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Прямая речь: "Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче".

Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.



Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

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Этому предшествовало: Власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.

Напомним: Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.

После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.

Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против бойкота саммита "Большой двадцатки", даже если в нем примет участие Путин.