Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Російський президент Володимир Путін прийняв запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті країн "Групи двадцяти" в листопаді, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Джерело: російська інформагенція "Интерфакс" з посиланням на слова помічника Путіна Юрія Ушакова

Пряма мова Ушакова: "Так, ми підтвердили, що наша участь (в саміті – УП) також передбачається.

Реклама:

Вони поки запрошують в очному форматі. Ще часу вдосталь. Сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей захід в очному форматі".

Деталі: Ушаков наголосив, що Індонезія все одно запросила Путіна на саміт, попри тиск Заходу відкликати запрошення.

Саміт лідерів G20 заплановано провести на острові Балі 15-16 листопада. Цьогоріч господарем події буде Індонезія, яка є постійним учасником формату.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: