Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський
Російський президент Володимир Путін прийняв запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті країн "Групи двадцяти" в листопаді, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський.
Джерело: російська інформагенція "Интерфакс" з посиланням на слова помічника Путіна Юрія Ушакова
Пряма мова Ушакова: "Так, ми підтвердили, що наша участь (в саміті – УП) також передбачається.
Вони поки запрошують в очному форматі. Ще часу вдосталь. Сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей захід в очному форматі".
Деталі: Ушаков наголосив, що Індонезія все одно запросила Путіна на саміт, попри тиск Заходу відкликати запрошення.
Саміт лідерів G20 заплановано провести на острові Балі 15-16 листопада. Цьогоріч господарем події буде Індонезія, яка є постійним учасником формату.
Передісторія:
- У квітні президент США Джо Байден особисто просив Відодо не допустити участі Путіна в цьогорічному саміті. Крім того, американські дипломати приватно пояснювали, чому запрошення Росії треба відкликати. Перед цим Байден переконував, що Росію треба взагалі виключити з цього формату.
- 29 квітня Відодо в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським запросив його взяти участь у саміті. На участі Зеленського наполягали представники США. 27 травня Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті, і сподівається, що Путіна там не буде.
- Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн проти бойкоту саміту "Групи двадцяти" через присутність Путіна. На її думку, важливо, аби західні лідери в обличчя сказали російському президенту все, що вони думають.
- Китайські дипломати докладали зусиль, аби зняти тему російсько-української війни з порядку денного саміту.
- Путін планує особисто прийняти Відодо з візитом у Москву найближчими днями.