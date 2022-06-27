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Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Денис КарловськийПонеділок, 27 червня 2022, 17:59
Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський
фото: getty images

Російський президент Володимир Путін прийняв запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті країн "Групи двадцяти" в листопаді, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Джерело: російська інформагенція "Интерфакс" з посиланням на слова помічника Путіна Юрія Ушакова

Пряма мова Ушакова: "Так, ми підтвердили, що наша участь (в саміті – УП) також передбачається.

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Вони поки запрошують в очному форматі. Ще часу вдосталь. Сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей захід в очному форматі".

Деталі: Ушаков наголосив, що Індонезія все одно запросила Путіна на саміт, попри тиск Заходу відкликати запрошення.

Саміт лідерів G20 заплановано провести на острові Балі 15-16 листопада. Цьогоріч господарем події буде Індонезія, яка є постійним учасником формату.

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Передісторія:

  • У квітні президент США Джо Байден особисто просив Відодо не допустити участі Путіна в цьогорічному саміті. Крім того, американські дипломати приватно пояснювали, чому запрошення Росії треба відкликати. Перед цим Байден переконував, що Росію треба взагалі виключити з цього формату.
  • 29 квітня Відодо в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським запросив його взяти участь у саміті. На участі Зеленського наполягали представники США. 27 травня Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті, і сподівається, що Путіна там не буде.
  • Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн проти бойкоту саміту "Групи двадцяти" через присутність Путіна. На її думку, важливо, аби західні лідери в обличчя сказали російському президенту все, що вони думають.
  • Китайські дипломати докладали зусиль, аби зняти тему російсько-української війни з порядку денного саміту.
  • Путін планує особисто прийняти Відодо з візитом у Москву найближчими днями.

Теми: ІндонезіяПутінЗеленський
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