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Зеленський про чутки щодо раку Путіна: У росіян є більша хвороба

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 10:29
Зеленський про чутки щодо раку Путіна: У росіян є більша хвороба
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що чутки про хворобу президента Росії Володимира Путіна йому не цікаві, а насправді його хвилює загальна хвороба росіян, які мають завищені амбіції, не поважають міжнародне право і не цінують життя.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBС на прохання прокоментувати чутки про те, що Путін хворий

Пряма мова Зеленського: "Я чесно кажучи не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що в них (росіян – ред.) є дійсно велика хвороба в цілому. Але вона, мені здається, складніша, ніж те, що говорите ви (що Путін хворий на рак – ред.). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба щодо захоплення (територій – ред.), хвороба до таких катувань, які вони вчинили на нашій землі. Мені здається, що це складний момент і це є хвороба не тільки однієї людини".

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Деталі: На думку Зеленського, "багато людей в оточенні президента РФ хворі через завищення амбіцій, зайві амбіції, нерозуміння і неповагу до міжнародного права, неповагу просто до життя людей".

Пряма мова Зеленського: "Для мене життя людей – безцінне, це найголовніше, що є, для них – це нічого, просто матеріал. Мені здається, ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше для мене – це балачки і не дуже цікаво".  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У квітні журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, а сам він цікавиться нетрадиційною медициною – наприклад, приймає ванни з екстракту рогів оленів.
  • У травні російські блогери писали, що Путіна готують до онкооперації. Британські таблоїди з посиланням на "джерела" писали, що у Путіна рак крові.
  • Згодом глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий на рак, і в РФ вже відбувається переворот з метою повалення Путіна. 
  • Про хворобу Путіна повідомляв також колишній британський шпигун Крістофер Стіл.

Теми: ЗеленськийПутінРосія
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