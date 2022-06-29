Зеленский о слухах о раке Путина: У россиян есть большая болезнь

Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о болезни президента России Владимира Путина ему не интересны, а на самом деле его волнует всеобщая болезнь россиян, у которых завышенные амбиции, которые не уважают международное право и не ценят жизнь.

Источник: Зеленский в интервью американскому телеканалу NBС на просьбу прокомментировать слухи о том, что Путин болен

Прямая речь Зеленского: "Я честно говоря не знаю, что происходит с Владимиром Путиным. Я считаю, что у них (россиян – ред.) действительно есть большая болезнь в целом. Но она, мне кажется, сложнее, чем то, что говорите вы (что Путин болен раком – ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата (территорий – ред.), болезнь относительно таких пыток, которые они совершили на нашей земле. Мне кажется, что это сложный момент и это болезнь не только одного человека".

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Детали: По мнению Зеленского, "многие люди в окружении президента РФ больны из-за завышенных амбиций, лишних амбиций, непонимания и неуважения к международному праву, неуважения просто к жизни людей".

Прямая речь Зеленского: "Для меня жизнь людей – бесценна, это самое главное, что есть, для них – это ничего, просто материал. Мне кажется, эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное для меня – это болтовня и не очень интересно".

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