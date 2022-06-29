Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонський гауляйтер заявив про підготовку до "референдуму" про анексію і вже оголосив результат

Валентина РоманенкоСереда, 29 червня 2022, 12:17
Херсонський гауляйтер заявив про підготовку до референдуму про анексію і вже оголосив результат
скриншот

Колаборант окупантів Херсонської області Кирило Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".

Джерело: гауляйтер Стремоусов у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі.

Пряма мова: "Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом".

Реклама:

Деталі: При цьому точної дати "голосування" представник окупаційної "адміністрації" не назвав.

Що передувало: Стремоусов заявляв, що сподівається на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.

У квітні гауляйтер говорив, що "референдумів жодних не планується".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: