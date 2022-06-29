Херсонський гауляйтер заявив про підготовку до "референдуму" про анексію і вже оголосив результат
Середа, 29 червня 2022, 12:17
Колаборант окупантів Херсонської області Кирило Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".
Джерело: гауляйтер Стремоусов у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі.
Пряма мова: "Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом".
Деталі: При цьому точної дати "голосування" представник окупаційної "адміністрації" не назвав.
Що передувало: Стремоусов заявляв, що сподівається на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.
У квітні гауляйтер говорив, що "референдумів жодних не планується".