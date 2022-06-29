Херсонський гауляйтер заявив про підготовку до "референдуму" про анексію і вже оголосив результат

Колаборант окупантів Херсонської області Кирило Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".

Джерело: гауляйтер Стремоусов у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі.

Пряма мова: "Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом".

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Деталі: При цьому точної дати "голосування" представник окупаційної "адміністрації" не назвав.

Що передувало: Стремоусов заявляв, що сподівається на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.

У квітні гауляйтер говорив, що "референдумів жодних не планується".