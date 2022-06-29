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Херсонский гауляйтер заявил о подготовке к "референдуму" об аннексии и даже огласил результат

Валентина РоманенкоСреда, 29 июня 2022, 12:17
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Коллаборант оккупантов Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале подготовки к "референдуму о присоединении к России".

Источник: гауляйтер Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Прямая речь: "Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом".

Детали: При этом точную дату "голосования" представитель оккупационной "администрации" не назвал.

Что предшествовало: Стремоусов заявлял, что надеется на незаконное включение Херсонской области Украины в состав Российской Федерации до конца года. 

В апреле гауляйтер говорил, что "референдумов никаких не планируется". 

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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