Херсонский гауляйтер заявил о подготовке к "референдуму" об аннексии и даже огласил результат

Коллаборант оккупантов Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале подготовки к "референдуму о присоединении к России".

Источник: гауляйтер Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Прямая речь: "Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом".

Детали: При этом точную дату "голосования" представитель оккупационной "администрации" не назвал.

Что предшествовало: Стремоусов заявлял, что надеется на незаконное включение Херсонской области Украины в состав Российской Федерации до конца года.

В апреле гауляйтер говорил, что "референдумов никаких не планируется".