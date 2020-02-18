Хомчак про бій біля Золотого: бойовики відзначають річницю "Дебальцевського котла"

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Вівторок, 18 лютого 2020, 13:26

Атакувавши позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, російські збройні формування на Донбасі відзначають п’яту річницю "перемоги у Дебальцевому"

Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони за участю секретаря РНБО Олексія Данілова і голови Генштабу Руслана Хомчака, до якого приєднався і президент Володимир Зеленський

Пряма мова: "Сьогодні, якщо ви знаєте, п’ята річниця Дебальцевських подій і для противника це, вони це показують і для всього їхнього світу, що це їхня була перемога".

Деталі: Хомчак вважає, що  бойовики хотіли захопити спостережні пости щоб показати своєму керівництву і населенню з пропагандистською метою свою військову звитягу, що вони нібито можуть захоплювати підконтрольну українським військам територію.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.

Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув,  троє поранених і троє контужених. 

Підтверджені втрати противника: 4 загинули, 6 поранених.

Нагадаємо:

  • Практично відразу ж після підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року активізувалися військові дії в районі Дебальцево. Контроль над цим населеним пунктом був стратегічно важливий для бойовиків через залізничний вузол.

    За офіційними даними, в період з 15 січня по 18 лютого 2015 в боях в районі Дебальцево загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зниклих безвісти, 7 потрапили в полон.

    Вранці, 18 лютого, українські військові прийняли рішення вийти з міста.

Теми: Донбас бойові дії Дебальцеве


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