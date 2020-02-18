Хомчак про бій біля Золотого: бойовики відзначають річницю "Дебальцевського котла"
Атакувавши позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, російські збройні формування на Донбасі відзначають п’яту річницю "перемоги у Дебальцевому"
Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони за участю секретаря РНБО Олексія Данілова і голови Генштабу Руслана Хомчака, до якого приєднався і президент Володимир Зеленський
Пряма мова: "Сьогодні, якщо ви знаєте, п’ята річниця Дебальцевських подій і для противника це, вони це показують і для всього їхнього світу, що це їхня була перемога".
Деталі: Хомчак вважає, що бойовики хотіли захопити спостережні пости щоб показати своєму керівництву і населенню з пропагандистською метою свою військову звитягу, що вони нібито можуть захоплювати підконтрольну українським військам територію.
Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.
Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, троє поранених і троє контужених.
Підтверджені втрати противника: 4 загинули, 6 поранених.
Нагадаємо:
- Практично відразу ж після підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року активізувалися військові дії в районі Дебальцево. Контроль над цим населеним пунктом був стратегічно важливий для бойовиків через залізничний вузол.
За офіційними даними, в період з 15 січня по 18 лютого 2015 в боях в районі Дебальцево загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зниклих безвісти, 7 потрапили в полон.
Вранці, 18 лютого, українські військові прийняли рішення вийти з міста.