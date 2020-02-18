Хомчак про бій біля Золотого: бойовики відзначають річницю "Дебальцевського котла"

Атакувавши позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, російські збройні формування на Донбасі відзначають п’яту річницю "перемоги у Дебальцевому"

Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони за участю секретаря РНБО Олексія Данілова і голови Генштабу Руслана Хомчака, до якого приєднався і президент Володимир Зеленський

Пряма мова Хомчака: "Сьогодні, якщо ви знаєте, п’ята річниця Дебальцевських подій і для противника це, вони це показують і для всього їхнього світу, що це їхня була перемога".

Деталі: Хомчак вважає, що бойовики хотіли захопити спостережні пости щоб показати своєму керівництву і населенню з пропагандистською метою свою військову звитягу, що вони нібито можуть захоплювати підконтрольну українським військам територію.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.

Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, троє поранених і троє контужених.

Підтверджені втрати противника: 4 загинули, 6 поранених.

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