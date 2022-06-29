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У Кривому Розі перейменують "московські" вулиці – голова ВА

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 16:00
Фото uk.wikipedia.org

У Кривому Розі перейменують вулиці, площі та парки, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією та Білоруссю.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "У Кривому Розі не буде жодних "московських", "бурятських" та інших вулиць, площ, парків та скверів, пов'язаних із державою-агресором Росією та Білоруссю! Всього 193 назви.

Я особисто, робоча група, до складу якої увійшли керівники міськвиконкому та районів, представники громадськості, науковці та краєзнавці завершили підготовку до перейменування".

Деталі: За словами голови адміністрації, у місті, "яке героїчно бореться з окупантами вже п'ятий місяць, з'являться вулиці, сквери та площі на честь військових частин, які захищають Кривий Ріг, Героїв України, видатних українських та іноземних діячів, на честь українських міст, традицій".

Вілкул зазначив, що на першому етапі насамперед перейменують вулиці, пов'язані з російськими та білоруськими географічними назвами.

За його словами, згідно із законодавством, процедура перейменування займає не менше 2 місяців.

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Спочатку протягом 30 днів (з 1 по 30 липня) мешканці вулиць, які планують перейменувати, можуть ознайомитись із переліком нових назв, які запропонувала Робоча група. Для цього проведуть зустрічі із жителями. Також до 30 липня мешканці можуть подати до районної чи міськради свої письмові пропозиції щодо нових назв.

Після цього протягом 2 тижнів (з 31 липня по 14 серпня) у кожному районі міста систематизують пропозиції щодо перейменування.

З 15 по 31 серпня працівники райвиконкомів проведуть з жителями вулиць обговорення, під час якого люди оберуть нову назву вулиці. Отриману інформацію передадуть для підготовки рішення щодо перейменування топонімів у Кривому Розі на черговому засіданні міської ради.

Вілкул також опублікував список назв вулиць, які планують перейменувати найближчим часом.

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Теми: Кривий РігРосіядерусифікація
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