Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі перейменують "московські" вулиці – голова ВА

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 16:00
У Кривому Розі перейменують московські вулиці – голова ВА
Фото uk.wikipedia.org

У Кривому Розі перейменують вулиці, площі та парки, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією та Білоруссю.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "У Кривому Розі не буде жодних "московських", "бурятських" та інших вулиць, площ, парків та скверів, пов'язаних із державою-агресором Росією та Білоруссю! Всього 193 назви.

Реклама:

Я особисто, робоча група, до складу якої увійшли керівники міськвиконкому та районів, представники громадськості, науковці та краєзнавці завершили підготовку до перейменування".

Деталі: За словами голови адміністрації, у місті, "яке героїчно бореться з окупантами вже п'ятий місяць, з'являться вулиці, сквери та площі на честь військових частин, які захищають Кривий Ріг, Героїв України, видатних українських та іноземних діячів, на честь українських міст, традицій".

Вілкул зазначив, що на першому етапі насамперед перейменують вулиці, пов'язані з російськими та білоруськими географічними назвами.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, згідно із законодавством, процедура перейменування займає не менше 2 місяців.

Спочатку протягом 30 днів (з 1 по 30 липня) мешканці вулиць, які планують перейменувати, можуть ознайомитись із переліком нових назв, які запропонувала Робоча група. Для цього проведуть зустрічі із жителями. Також до 30 липня мешканці можуть подати до районної чи міськради свої письмові пропозиції щодо нових назв.

Після цього протягом 2 тижнів (з 31 липня по 14 серпня) у кожному районі міста систематизують пропозиції щодо перейменування.

З 15 по 31 серпня працівники райвиконкомів проведуть з жителями вулиць обговорення, під час якого люди оберуть нову назву вулиці. Отриману інформацію передадуть для підготовки рішення щодо перейменування топонімів у Кривому Розі на черговому засіданні міської ради.

Вілкул також опублікував список назв вулиць, які планують перейменувати найближчим часом.

Передісторія: 

Теми: Кривий РігРосіядерусифікація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: