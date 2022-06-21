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Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 10:21
Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва
Фото pixabay.com

У застосунку "Київ Цифровий" закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

Джерело: сайт Київської міськради, депутат Київради Ксенія Семенова у Facebook

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об’єктів увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ".

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Деталі: Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що "очікувано, більшість вулиць співпадає з рекомендаціями експертів".

Вона навела декілька прикладів нових назв столичних вулиць:

  • Пушкінська – Чикаленка,
  • Льва Толстого – Українських Героїв,
  • Московська – Князів Острозьких,
  • Смоленська – Сім‘ї Бродських,
  • Пітерська – Лондонська,
  • Волгоградська – Романа Ратушного.

Водночас, за словами Семенової, є і "розчарування". Наприклад, те, що замість назви вулиці на честь Юлії Здановської, науковиці, що загинула від росіян, українці обрали нейтральну назву Наукова.

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Бондаренко повідомив, що наразі отримані результати передано до Київради для подальшого розгляду експертної комісії.

Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус міськради буде приймати рішення щодо перейменування міських об'єктів.

З результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.

Вони також нанесені на мапу.

Передісторія: 

Теми: Київвійнадерусифікація
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