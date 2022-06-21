Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва

У застосунку "Київ Цифровий" закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

Джерело: сайт Київської міськради, депутат Київради Ксенія Семенова у Facebook

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об’єктів увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ".

Деталі: Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що "очікувано, більшість вулиць співпадає з рекомендаціями експертів".

Вона навела декілька прикладів нових назв столичних вулиць:

Пушкінська – Чикаленка,

Льва Толстого – Українських Героїв,

Московська – Князів Острозьких,

Смоленська – Сім‘ї Бродських,

Пітерська – Лондонська,

Волгоградська – Романа Ратушного.

Водночас, за словами Семенової, є і "розчарування". Наприклад, те, що замість назви вулиці на честь Юлії Здановської, науковиці, що загинула від росіян, українці обрали нейтральну назву Наукова.

Бондаренко повідомив, що наразі отримані результати передано до Київради для подальшого розгляду експертної комісії.

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Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус міськради буде приймати рішення щодо перейменування міських об'єктів.

З результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.

Вони також нанесені на мапу.

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