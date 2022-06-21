Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва
У застосунку "Київ Цифровий" закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.
Джерело: сайт Київської міськради, депутат Київради Ксенія Семенова у Facebook
Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об’єктів увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ".
Деталі: Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що "очікувано, більшість вулиць співпадає з рекомендаціями експертів".
Вона навела декілька прикладів нових назв столичних вулиць:
- Пушкінська – Чикаленка,
- Льва Толстого – Українських Героїв,
- Московська – Князів Острозьких,
- Смоленська – Сім‘ї Бродських,
- Пітерська – Лондонська,
- Волгоградська – Романа Ратушного.
Водночас, за словами Семенової, є і "розчарування". Наприклад, те, що замість назви вулиці на честь Юлії Здановської, науковиці, що загинула від росіян, українці обрали нейтральну назву Наукова.
Бондаренко повідомив, що наразі отримані результати передано до Київради для подальшого розгляду експертної комісії.
Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус міськради буде приймати рішення щодо перейменування міських об'єктів.
З результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.
Вони також нанесені на мапу.
Передісторія:
- 15 червня у додатку "Київ Цифровий" розпочалось електронне голосування за перейменування вулиць столиці, які носять назви, пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю.
- Раніше повідомлялося, що київська влада готується перейменувати вулиці, які пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю, а також прибрати пам’ятники та пам’ятні знаки, пов’язані з РФ та СРСР.
- На початку травня Київська міська рада вирішила продовжити термін збору пропозицій щодо перейменування вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе та станцій метрополітену, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю, і повідомила, що рішення прийматимуть після голосування громади.
- 26 квітня у центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів".
- 1 травня завершився перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену. За словами начальника метро Віктора Брагінського, свої ідеї подали 18 812 охочих.
- Для наступного етапу рейтингування відібрали по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. А вже серед них обрали найпопулярніші назви для перейменування п'яти станцій підземки.