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В Кривом Роге переименуют "московские" улицы – глава ВА

Ирина БалачукСреда, 29 июня 2022, 16:00
В Кривом Роге переименуют московские улицы – глава ВА
Фото uk.wikipedia.org

В Кривом Роге переименуют улицы, площади и парки, названия которых связаны со страной-агрессором Россией и Беларусью.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором Россией и Беларусью! Всего 193 названия.

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Я лично, рабочая группа, в состав которой вошли руководители горисполкома и районов, представители общественности, ученые и краеведы завершили подготовку к переименованию".

Детали: По словам главы администрации, в городе, "который героически борется с оккупантами уже пятый месяц, появятся улицы, скверы и площади в честь военных частей, которые защищают Кривой Рог, Героев Украины, выдающихся украинских и иностранных деятелей, в честь украинских городов, традиций".

Вилкул отметил, что на первом этапе прежде всего переименуют улицы, связанные с российскими и белорусскими географическими названиями.

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По его словам, согласно законодательству, процедура переименования занимает не менее 2 месяцев.

Сначала в течение 30 дней (с 1 по 30 июля) жители улиц, подлежащих переименованию, могут ознакомиться с перечнем новых названий, которые предложила Рабочая группа. Для этого проведут встречи с криворожцами. Также до 30 июля жители могут подать в районный или горсовет свои письменные предложения по новым названиям.

После этого в течение 2 недель (с 31 июля по 14 августа) в каждом районе города систематизируют предложения по переименованию.

Потом с 15 по 31 августа работники райисполкомов проведут с жителями улиц обсуждение, во время которого люди выберут новое название улицы. Полученную информацию передадут для подготовки решения по переименованию топонимов в Кривом Роге на очередном заседании городского совета.

Вилкул также опубликовал список названий улиц, которые планируют переименовать в ближайшее время.

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Темы: Кривой РогРосcиядерусификация
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