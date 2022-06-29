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Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 18:40
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины на осеннем саммите "Большой двадцатки" будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита.

Источник: брифинг Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо

Прямая речь: "Содействие Индонезии, как председательство и участника двадцатки, чрезвычайно важно для восстановления мира. Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите 20-ти и, конечно, я принимаю это приглашение.

Участие Украины будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита".

Детали: Видодо подчеркнул, что лично передал приглашение Зеленскому.

Он добавил, что имеет "известие" для президента Украины, а позже у него запланирована встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

При этом президент Индонезии призвал к миру.

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Этому предшествовало: Власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.

Напомним: 

  • Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.
  • Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против бойкота саммита "Большой двадцатки", даже если в нем примет участие Путин.
  • По словам премьера Италии, Путин на саммит не поедет.

Темы: ИндонезияУкраинаПутинЗеленский
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