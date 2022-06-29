Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины на осеннем саммите "Большой двадцатки" будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита.

Источник: брифинг Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо

Прямая речь: "Содействие Индонезии, как председательство и участника двадцатки, чрезвычайно важно для восстановления мира. Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите 20-ти и, конечно, я принимаю это приглашение.

Реклама:

Участие Украины будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита".

Детали: Видодо подчеркнул, что лично передал приглашение Зеленскому.

Он добавил, что имеет "известие" для президента Украины, а позже у него запланирована встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

При этом президент Индонезии призвал к миру.

Этому предшествовало: Власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.

Напомним: