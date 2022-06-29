Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Алена МазуренкоСреда, 29 июня 2022, 18:40
Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины на осеннем саммите "Большой двадцатки" будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита.

Источник: брифинг Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо

Прямая речь: "Содействие Индонезии, как председательство и участника двадцатки, чрезвычайно важно для восстановления мира. Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите 20-ти и, конечно, я принимаю это приглашение.

Реклама:

Участие Украины будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита".

Детали: Видодо подчеркнул, что лично передал приглашение Зеленскому.

Он добавил, что имеет "известие" для президента Украины, а позже у него запланирована встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

При этом президент Индонезии призвал к миру.

Этому предшествовало: Власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.

Напомним: 

  • Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.
  • Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против бойкота саммита "Большой двадцатки", даже если в нем примет участие Путин.
  • По словам премьера Италии, Путин на саммит не поедет.

Темы: ИндонезияУкраинаПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Индонезия
В Индонезии предлагают провести референдумы на оккупированных Россией территориях. В МИД ответили
Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии
Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде и Индонезии
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: