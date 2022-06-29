Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін заявив, що цілі війни не змінилися, але тактика "може бути різною"

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 23:28
Путін заявив, що цілі війни не змінилися, але тактика може бути різною
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що цілі війни Росії проти України не змінилися, але "тактика може бути різною".

Джерело: заява Путіна, про яку повідомляє РИА Новости та Інтерфакс

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи змінилися цілі так званої "спецоперації" Росії проти України, президент РФ сказав, що "нічого не змінилося", але тактика може бути різною.

Реклама:

Пряма мова: "Нічого не змінилося, я ж сказав рано-вранці 24-го (лютого - ред.) прямо публічно на всю країну, на весь світ. Мені додати до цього нема чого. Нічого не змінилося.

...Тактика запропонована Міноборони: куди війська пересувати, які об'єкти вражати".

Деталі: Путін також переконує, що російські війська нібито досягають своїх цілей під час війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, кінцева мета так званої "спецоперації" - це "захист" Донбасу та створення умов, які гарантують безпеку Росії.

Пряма мова: "І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом... Ну, по термінах не треба говорити, і я ніколи про це не говорю, тому що це життя, це реальні речі. Підганяти під якісь терміни - це неправильно".

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.
  • Росія планувала захопити Україну "за 3-4 дні", однак українські захисники вже 4 місяці стримують наступ РФ на сході та півдні України. 
  • Наприкінці травня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: