Путін заявив, що цілі війни не змінилися, але тактика "може бути різною"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що цілі війни Росії проти України не змінилися, але "тактика може бути різною".
Джерело: заява Путіна, про яку повідомляє РИА Новости та Інтерфакс
Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи змінилися цілі так званої "спецоперації" Росії проти України, президент РФ сказав, що "нічого не змінилося", але тактика може бути різною.
Пряма мова: "Нічого не змінилося, я ж сказав рано-вранці 24-го (лютого - ред.) прямо публічно на всю країну, на весь світ. Мені додати до цього нема чого. Нічого не змінилося.
...Тактика запропонована Міноборони: куди війська пересувати, які об'єкти вражати".
Деталі: Путін також переконує, що російські війська нібито досягають своїх цілей під час війни проти України.
За його словами, кінцева мета так званої "спецоперації" - це "захист" Донбасу та створення умов, які гарантують безпеку Росії.
Пряма мова: "І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом... Ну, по термінах не треба говорити, і я ніколи про це не говорю, тому що це життя, це реальні речі. Підганяти під якісь терміни - це неправильно".
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.
- Росія планувала захопити Україну "за 3-4 дні", однак українські захисники вже 4 місяці стримують наступ РФ на сході та півдні України.
- Наприкінці травня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".