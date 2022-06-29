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Путін заявив, що цілі війни не змінилися, але тактика "може бути різною"

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 23:28
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що цілі війни Росії проти України не змінилися, але "тактика може бути різною".

Джерело: заява Путіна, про яку повідомляє РИА Новости та Інтерфакс

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи змінилися цілі так званої "спецоперації" Росії проти України, президент РФ сказав, що "нічого не змінилося", але тактика може бути різною.

Пряма мова: "Нічого не змінилося, я ж сказав рано-вранці 24-го (лютого - ред.) прямо публічно на всю країну, на весь світ. Мені додати до цього нема чого. Нічого не змінилося.

...Тактика запропонована Міноборони: куди війська пересувати, які об'єкти вражати".

Деталі: Путін також переконує, що російські війська нібито досягають своїх цілей під час війни проти України.

За його словами, кінцева мета так званої "спецоперації" - це "захист" Донбасу та створення умов, які гарантують безпеку Росії.

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Пряма мова: "І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом... Ну, по термінах не треба говорити, і я ніколи про це не говорю, тому що це життя, це реальні речі. Підганяти під якісь терміни - це неправильно".

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.
  • Росія планувала захопити Україну "за 3-4 дні", однак українські захисники вже 4 місяці стримують наступ РФ на сході та півдні України. 
  • Наприкінці травня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

Теми: ПутінРосіявійна
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