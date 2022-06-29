Путин заявил, что цели войны не поменялись, но тактика "может быть разной"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели войны России против Украины не изменились, но "тактика может быть разной".

Источник: заявление Путина, о котором сообщает РИА Новости и Интерфакс

Детали: Отвечая на вопрос о том, изменились ли цели так называемой "спецоперации" России против Украины, президент РФ сказал, что "ничего не поменялось", но тактика может быть разной.

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Прямая речь: "Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го (февраля - ред.) прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось.

...Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать".

Больше деталей: Путин также уверяет, что российские войска якобы достигают своих целей в ходе войны против Украины.

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По его словам, конечная цель так называемой "спецоперации" - это "защита" Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Прямая речь: "И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану... Ну, по срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки - это неправильно".

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