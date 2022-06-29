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Путин заявил, что цели войны не поменялись, но тактика "может быть разной"

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 23:28
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели войны России против Украины не изменились, но "тактика может быть разной".

Источник: заявление Путина, о котором сообщает РИА Новости и Интерфакс

Детали: Отвечая на вопрос о том, изменились ли цели так называемой "спецоперации" России против Украины, президент РФ сказал, что "ничего не поменялось", но тактика может быть разной.

Прямая речь: "Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го (февраля - ред.) прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось.

...Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать".

Больше деталей: Путин также уверяет, что российские войска якобы достигают своих целей в ходе войны против Украины.

По его словам, конечная цель так называемой "спецоперации" - это "защита" Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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Прямая речь: "И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану... Ну, по срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки - это неправильно".

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля. Свое вторжение президент РФ Владимир Путин назвал "спецоперацией" по демилитаризации соседней страны, которая якобы угрожает безопасности России.
  • Россия планировала захватить Украину "за 3-4 дня", однако украинские военные уже 4 месяца сдерживают наступление РФ на востоке и юге.
  • В конце мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться".

Темы: ПутинРосcиявойна
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