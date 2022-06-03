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Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 20:04
Давид Арахамія, NurPhoto via Getty Images

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що Україна може ініціювати новий раунд перемовин з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію.

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Перемовини треба продовжувати, коли в нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші Збройні сили вже готові її застосовувати… І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин".

Деталі: Арахамія висловив думку, що зараз пауза в переговорах "досить обґрунтована", оскільки тривають "великі бої" на сході України.

Він зазначив, що зараз Україна деокуповує багато сіл, але росіяни теж окупують нові населені пункти.

"І поки ми робимо один крок вперед – два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження перемовин", – сказав він.

Передісторія: 

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Теми: переговориАрахаміяРосія
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