Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС
У відповідь на визнання Сирією т.зв. "незалежності" ОРДЛО Україна розриває з нею дипломатичні відносини, запроваджує торговельне ембарго та економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.
Джерело: пресслужба МЗС
Дослівно: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях...
У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.
Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб".
Деталі: В українському відомстві вважають, що Сирія намагається надати псевдосуб’єктності уим квазіформуванням на замовлення своїх кураторів в Кремлі.
Україна розглядаємо це рішення як недружній акт, посягання на суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
Що передувало: У середу сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею контрольованих Росією псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.
Передісторія:
- У зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство України в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.