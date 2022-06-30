Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

У відповідь на визнання Сирією т.зв. "незалежності" ОРДЛО Україна розриває з нею дипломатичні відносини, запроваджує торговельне ембарго та економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях...

У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб".

Деталі: В українському відомстві вважають, що Сирія намагається надати псевдосуб’єктності уим квазіформуванням на замовлення своїх кураторів в Кремлі.

Україна розглядаємо це рішення як недружній акт, посягання на суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

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Що передувало: У середу сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею контрольованих Росією псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

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