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Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

Альона Мазуренко Четвер, 30 червня 2022, 16:02
Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС
фото: pixabay

У відповідь на визнання Сирією т.зв. "незалежності" ОРДЛО Україна розриває з нею дипломатичні відносини, запроваджує торговельне ембарго та економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях...

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У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб".

Деталі: В українському відомстві вважають, що Сирія намагається надати псевдосуб’єктності уим квазіформуванням на замовлення своїх кураторів в Кремлі. 

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Україна розглядаємо це рішення як недружній акт, посягання на суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Що передувало: У середу сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею контрольованих Росією псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

Передісторія: 

  • У зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство України в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Теми: СиріяУкраїнаОРДЛОРосія
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