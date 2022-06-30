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Украина разрывает дипотношения с Сирией – МИД

Алена МазуренкоЧетверг, 30 июня 2022, 16:02
Украина разрывает дипотношения с Сирией – МИД
фото: pixabay

В ответ на признание Сирией т.н. "независимости" ОРДЛО Украина разрывает с ней дипломатические отношения, вводит торговое эмбарго и экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей...

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В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц".

Детали: В украинском ведомстве считают, что Сирия пытается предоставить псевдосубъектность этим квазиформированиям по заказу своих кураторов в Кремле.

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Украина рассматривает это решение как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

Что предшествовало: В среду сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИДе страны сообщило, что Сирия решила признать "независимость" контролируемых Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на украинских территориях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины не будет никаких отношений с Сирией после признания ею контролируемых Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Предыстория:

  • В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

Темы: СирияУкраинаОРДЛОРосcия
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