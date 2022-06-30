Россияне снимают с хранения старую технику на Сахалине и в Калининграде – Минобороны

Российские оккупанты снимают с хранения вооружение и военную технику в самых отдаленных регионах РФ, таких как Калининградская область и остров Сахалин.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для пополнения текущих потерь в технике россияне снимают с хранения необходимые образцы вооружения и военной техники.

Как стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны, начиная с апреля этого года по всей территории России, включая самые отдаленные регионы, такие как Калининградская область, а также остров Сахалин, проводятся мероприятия по снятию с хранения, возобновлению, подготовке к отправке, транспортированию в районы оперативного назначения, а также дальнейшему применению Россией вооружения и техники".

Напомним: