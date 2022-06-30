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Россияне снимают с хранения старую технику на Сахалине и в Калининграде – Минобороны

Мазуренко Алена Четверг, 30 июня 2022, 17:50

Российские оккупанты снимают с хранения вооружение и военную технику в самых отдаленных регионах РФ, таких как Калининградская область и остров Сахалин.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для пополнения текущих потерь в технике россияне снимают с хранения необходимые образцы вооружения и военной техники.

Как стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны, начиная с апреля этого года по всей территории России, включая самые отдаленные регионы, такие как Калининградская область, а также остров Сахалин, проводятся мероприятия по снятию с хранения, возобновлению, подготовке к отправке, транспортированию в районы оперативного назначения, а также дальнейшему применению Россией вооружения и техники".

Напомним:

  • Россияне стянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62.
  • 26 мая сообщалось, что на Запорожье российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка.
  • По данным британской разведки, то, что Россия перебрасывает такие старые танки, может свидетельствовать о нехватке современной техники, поскольку Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств.

Темы: РосcияоружиеМинобороны
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