В ЄС закликали Росію звільнити викраденого мера Херсона та інших українців

Європейський Союз засуджує викрадення російськими загарбницькими силами мера Херсона Ігоря Колихаєва та закликає до його негайного та беззастережного звільнення.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій, пише "Європейська правда".

"Викрадення демократично обраних українських посадовців, журналістів, громадських активістів та простих громадян на українських територіях, які тимчасово перебувають під незаконним російським військовим контролем або на територіях, що перебувають під контролем підтримуваних Росією збройних формувань, є абсолютно неприйнятними. Ми вимагаємо негайного припинення цієї незаконної тактики залякування та беззастережного звільнення всіх затриманих і викрадених українських цивільних осіб", - йдеться у заяві.

В ЄС також заявили, що засуджують анонсовану підготовку до незаконного бутафорського "референдуму" в окремих частинах Херсонської області щодо їхнього приєднання до Російської Федерації.

"Такі спроби є грубим порушенням міжнародного права, а також Конституції та суверенітету України з боку Кремля та його маріонеток. Результати подібного організованого нелегітимного голосування не будуть визнані міжнародною спільнотою. Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушень міжнародного права в Україні, що тривають, будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 28 червня російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

Раніше обласна адміністрація повідомляла, що на Херсонщині побільшало викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків.

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