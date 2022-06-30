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В ЕС призвали Россию освободить похищенного мэра Херсона и других украинцев

Четверг, 30 июня 2022, 19:13

Европейский Союз осуждает похищение российскими захватническими силами мэра Херсона Игоря Колыхаева и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

"Похищение демократически избранных украинских должностных лиц, журналистов, общественных активистов и простых граждан на украинских территориях, которые временно находятся под незаконным российским военным контролем или на территориях, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, абсолютно неприемлемы. Мы требуем немедленного прекращения этой незаконной тактики устрашения и безоговорочного освобождения всех задержанных и похищенных украинских гражданских лиц", - говорится в заявлении.

В ЕС также заявили, что осуждают анонсированную подготовку к незаконному бутафорскому "референдуму" в отдельных частях Херсонской области по их присоединению к Российской Федерации.

"Такие попытки являются грубым нарушением международного права, а также Конституции и суверенитета Украины со стороны Кремля и его марионеток. Результаты подобного организованного нелегитимного голосования не будут признаны международным сообществом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к продолжающемуся нарушению международного права в Украине будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Напомним, 28 июня российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

27 июня областная администрация сообщала, что в Херсонской области стало больше похищений мирных жителей, в частности, мужчин.

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На прошлой неделе российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Темы: РосcияХерсон
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