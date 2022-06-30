Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС призвали Россию освободить похищенного мэра Херсона и других украинцев

Четверг, 30 июня 2022, 19:13

Европейский Союз осуждает похищение российскими захватническими силами мэра Херсона Игоря Колыхаева и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

"Похищение демократически избранных украинских должностных лиц, журналистов, общественных активистов и простых граждан на украинских территориях, которые временно находятся под незаконным российским военным контролем или на территориях, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, абсолютно неприемлемы. Мы требуем немедленного прекращения этой незаконной тактики устрашения и безоговорочного освобождения всех задержанных и похищенных украинских гражданских лиц", - говорится в заявлении.

Реклама:

В ЕС также заявили, что осуждают анонсированную подготовку к незаконному бутафорскому "референдуму" в отдельных частях Херсонской области по их присоединению к Российской Федерации.

"Такие попытки являются грубым нарушением международного права, а также Конституции и суверенитета Украины со стороны Кремля и его марионеток. Результаты подобного организованного нелегитимного голосования не будут признаны международным сообществом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к продолжающемуся нарушению международного права в Украине будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Напомним, 28 июня российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

ВИДЕО ДНЯ

27 июня областная администрация сообщала, что в Херсонской области стало больше похищений мирных жителей, в частности, мужчин.

На прошлой неделе российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Темы: РосcияХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: