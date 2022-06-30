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Росіяни у четвер вдарили по Одещині двома ракетами

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 20:39
Максим Марченко, фото ОВА

У четвер російські війська нанесли два ракетних удари по Одеській області.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні ворог наніс ракетний удар по області двома ракетами.

На щастя, постраждалих та руйнувань немає".

Деталі: Марченко нагадав, що завдяки потужній роботі українських сил оборони окупанти втратили велику кількість техніки та особового складу і залишили острів Зміїний.

Коментуючи заяву Росії про те, що виведення російських військових зі Зміїного було "жестом доброї волі", голова Одеської ОВА відзначив, що "горів цей жест доброї волі дуже яскраво".

Що передувало: У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

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Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував. 

У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів. 

Теми: Одеська областьвійна
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