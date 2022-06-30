Росіяни у четвер вдарили по Одещині двома ракетами

У четвер російські війська нанесли два ракетних удари по Одеській області.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні ворог наніс ракетний удар по області двома ракетами.

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На щастя, постраждалих та руйнувань немає".

Деталі: Марченко нагадав, що завдяки потужній роботі українських сил оборони окупанти втратили велику кількість техніки та особового складу і залишили острів Зміїний.

Коментуючи заяву Росії про те, що виведення російських військових зі Зміїного було "жестом доброї волі", голова Одеської ОВА відзначив, що "горів цей жест доброї волі дуже яскраво".

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Що передувало: У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів.