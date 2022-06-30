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Россияне в четверг ударили по Одесщине двумя ракетами

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 20:39
Россияне в четверг ударили по Одесщине двумя ракетами
Максим Марченко, фото ОВА

В четверг российские войска нанесли два ракетных удара по Одесской области.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами.

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К счастью, пострадавших и разрушений нет".

Детали: Марченко напомнил, что благодаря мощной работе украинских сил обороны оккупанты потеряли большое количество техники и личного состава и покинули остров Змеиный.

Комментируя заявление России о том, что вывод российских военных из Змеиного был "жестом доброй воли", глава Одесской ОВА отметил, что "горел этот жест доброй воли очень ярко".

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Что предшествовало: Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".

Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.

Темы: Одесская областьвойна
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