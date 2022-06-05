Сєвєродонецьк не має великого стратегічного значення, важливіший Лисичанськ – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що українські військові мають змогу повністю звільнити Сєвєродонецьк, але стратегічно він не такий важливий, як Лисичанськ.

Джерело: Гайдай в інтерв’ю Суспільному

Пряма мова: "Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька — можливо. Це завдання нам під силу. Єдине — а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все.

Реклама:

У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення. У цьому плані має значення Лисичанськ, який розташований вище та вигідніше, себто панівні висоти.

Але в політичному плані Сєвєродонецьк — це обласний центр. Його відбиття підніме наш моральний дух, достатньо потужно, а росіян — деморалізує після того, як вони заявляли, що повністю його контролюють".

Деталі: За словами Гайдая, російський генерал Олександр Дворніков, який нібито керує військами РФ в Україні, "отримав вказівку або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня".

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА зазначив, що останніми днями ЗСУ вдалося "посунути росіян в Сєвєродонецьку", і місто тепер поділене приблизно навпіл, але й кількість обстрілів зросла.

"Вони (росіяни – ред.) знищують всю територію, яка контролюється українцями. Повністю", - констатував Гайдай.

Водночас він не підтвердив інформацію про вивезення росіянами мешканців Сєвєродонецька на окуповану територію, про що в суботу заявляв керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

"Немає поки що інформації, що когось вивозили, тому що зараз йде активна фаза бойових дій, неможливо з кимось поспілкуватись і отримати інформацію", - сказав Гайдай.

Він повідомив також, що в ніч на неділю окупанти повністю зруйнували гуманітарний центр у Лисичанську, туди було більше 30 "прильотів".

Що передувало: Раніше у неділю Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.

У суботу керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив, що українські військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".