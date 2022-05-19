У Курській області РФ знову заявили про обстріл і "вогонь у відповідь"

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що "противник" обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне.

Джерело: Старовойт у Telegram

Дослівно: "На кордоні в Глушківському районі знову неспокійно, супротивник обстріляв Тьоткіне і вже втретє Олексіївку. Наші бійці відбили атаку. Постраждалих немає".

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Деталі: Раніше у середу Старовойт заявив, що "вкотре під мінометний обстріл потрапило село Олексіївка Глушківського району".

Він вважає, що "противник" цілився по вежі стільникового зв'язку, яку нещодавно відремонтували.

Губернатор повідомив, що російські прикордонники та військові відкривали "вогонь у відповідь". Збитків та постраждалих немає.

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Що передувало: 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Також про обстріли з боку України періодично заявляють у Бєлгородській області РФ. Так, 18 травня в селі Солохи Бєлгородської області після вибухів очевидці нібито знайшли мінометні снаряди. 17 травня влада Бєлгородської області повідомляла про обстріл села Безімянноє поблизу кордону з Україною. 15 травня росіяни повідомляли про обстріл села Середа в Бєлгородській області начебто з боку українського кордону.

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях.