Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Курській області РФ знову заявили про обстріл і "вогонь у відповідь"

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 00:00
У Курській області РФ знову заявили про обстріл і вогонь у відповідь
Роман Старовойт, фото з Telegram

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що "противник" обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне.

Джерело: Старовойт у Telegram

Дослівно: "На кордоні в Глушківському районі знову неспокійно, супротивник обстріляв Тьоткіне і вже втретє Олексіївку. Наші бійці відбили атаку. Постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Раніше у середу Старовойт заявив, що "вкотре під мінометний обстріл потрапило село Олексіївка Глушківського району".

Він вважає, що "противник" цілився по вежі стільникового зв'язку, яку нещодавно відремонтували.

Губернатор повідомив, що російські прикордонники та військові відкривали "вогонь у відповідь". Збитків та постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Також про обстріли з боку України періодично заявляють у Бєлгородській області РФ. Так, 18 травня в селі Солохи Бєлгородської області після вибухів очевидці нібито знайшли мінометні снаряди. 17 травня влада Бєлгородської області повідомляла про обстріл села Безімянноє поблизу кордону з Україною. 15 травня росіяни повідомляли про обстріл села Середа в Бєлгородській області начебто з боку українського кордону.

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях. 

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: