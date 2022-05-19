Губернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про "атаку ворога" на спиртзавод у населеному пункті Тьоткіно.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака ворога на Тьоткіно, що сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією.

На даний момент відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення.

За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод.

Противник завдав кілька ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога.

Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків.

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Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися".

Що передувало: Старовойт заявляв у середу ввечері, що "противник" обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне.

Крім того, 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Також про обстріли з боку України періодично заявляють у Бєлгородській області РФ. Так, 18 травня в селі Солохи Бєлгородської області після вибухів очевидці нібито знайшли мінометні снаряди. 17 травня влада Бєлгородської області повідомляла про обстріл села Безімянноє поблизу кордону з Україною. 15 травня росіяни повідомляли про обстріл села Середа в Бєлгородській області начебто з боку українського кордону.

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях.