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Губернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 07:45
Губернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод
фото: Telegram Старовойта

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про "атаку ворога" на спиртзавод у населеному пункті Тьоткіно.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака ворога на Тьоткіно, що сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією.

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На даний момент відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення.

За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод.

Противник завдав кілька ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога.

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Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків.

Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися".

Що передувало: Старовойт заявляв у середу ввечері, що "противник" обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне.

Крім того, 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Також про обстріли з боку України періодично заявляють у Бєлгородській області РФ. Так, 18 травня в селі Солохи Бєлгородської області після вибухів очевидці нібито знайшли мінометні снаряди. 17 травня влада Бєлгородської області повідомляла про обстріл села Безімянноє поблизу кордону з Україною. 15 травня росіяни повідомляли про обстріл села Середа в Бєлгородській області начебто з боку українського кордону.

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях. 

Теми: Росіявійна
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