Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Губернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 07:45
фото: Telegram Старовойта

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про "атаку ворога" на спиртзавод у населеному пункті Тьоткіно.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака ворога на Тьоткіно, що сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією.

На даний момент відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення.

За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод.

Противник завдав кілька ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога.

Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися".

Що передувало: Старовойт заявляв у середу ввечері, що "противник" обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне.

Крім того, 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Також про обстріли з боку України періодично заявляють у Бєлгородській області РФ. Так, 18 травня в селі Солохи Бєлгородської області після вибухів очевидці нібито знайшли мінометні снаряди. 17 травня влада Бєлгородської області повідомляла про обстріл села Безімянноє поблизу кордону з Україною. 15 травня росіяни повідомляли про обстріл села Середа в Бєлгородській області начебто з боку українського кордону.

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях. 

Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного

відеоТанкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії

відео У Харкові знесли пам’ятник князю Невському

Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню

У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Усі новини...
Росія
У Росії звільнили високопоставлених командирів за провали в Україні - британська розвідка
У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці
Спікер Держдуми склав топ-7 країн, недружніх до Росії
Останні новини
16:46
Європарламент вимагає розпочати переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до ЄС
16:45
У Запорізькій області окупанти не пропускають людей на блокпосту: черга більше тисячі авто
16:41
6 київських кінотеатрів відновлять роботу до кінця травня – КМДА
16:41
Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"
16:37
фотоНовонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон
16:29
Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного
16:26
Польські компанії передали Україні 20 вагонів з електрообладнанням
16:24
У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів – Генштаб ЗСУ
16:08
За останні 2 тижні ЗСУ звільнили 23 населені пункти на Харківщині
16:02
На півдні Італії затонув буксир, є загиблі
Усі новини...