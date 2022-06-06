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Окупанти Херсонщини зібрались святкувати день Росії

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 11:53
Окупанти Херсонщини зібрались святкувати день Росії
гауляйтер Володимир Сальдо. скриншот

Так званий голова окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо заявив, що в окупованій області відзначать день Росії.

Джерело: "Медуза"

Пряма мова: "Найголовніше, ми його (день РФ) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили і відчули, якою величезною сім'єю, до якої ми повертаємось, ми стали".

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Теми: Херсонська областьокупація
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