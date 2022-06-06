Окупанти Херсонщини зібрались святкувати день Росії

Так званий голова окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо заявив, що в окупованій області відзначать день Росії.

Джерело: "Медуза"

Пряма мова: "Найголовніше, ми його (день РФ) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили і відчули, якою величезною сім'єю, до якої ми повертаємось, ми стали".

Передісторія:

Українська прокуратура оголосила Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти "призначили" його очільником області 26 квітня.

Окупанти відключили український мобільний та стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет на Херсонщині.

Окупаційна адміністрація ввела герб з двоголовим орлом часів Російської імперії і намагається змусити людей отримувати громадянство РФ.

У Херсонській області окупанти викрадають людей, катуючи та вбиваючи їх.