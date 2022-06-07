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У Росії визнали, що відправляли строковиків на війну з Україною

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 12:54
У Росії визнали, що відправляли строковиків на війну з Україною
Російські солдати. Фото з Telegram Міноборони Росії

Військовий прокурор Західного округу Росії Артур Єгієв повідомив, що до участі у війні в Україні було залучено близько 600 солдат-строковиків, внаслідок чого покарали "близько 12 офіцерів".

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на виступ Єгієва у Раді Федерації

Пряма мова Єгієва: "Згідно (з даним – ред.) з нагляду Західного військового округу, близько 600 військовослужбовців за призовом були залучені до спеціальної військової операції, всі вони були повернуті в найкоротші терміни".

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Деталі: Прокуратур додав, що за всіма виявленими порушеннями було вжито заходів дисциплінарного реагування, і навіть було прийнято рішення про звільнення "з військової служби посадових осіб, які допустили ці порушення".

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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