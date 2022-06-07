У Росії визнали, що відправляли строковиків на війну з Україною
Вівторок, 7 червня 2022, 12:54
Військовий прокурор Західного округу Росії Артур Єгієв повідомив, що до участі у війні в Україні було залучено близько 600 солдат-строковиків, внаслідок чого покарали "близько 12 офіцерів".
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на виступ Єгієва у Раді Федерації
Пряма мова Єгієва: "Згідно (з даним – ред.) з нагляду Західного військового округу, близько 600 військовослужбовців за призовом були залучені до спеціальної військової операції, всі вони були повернуті в найкоротші терміни".
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Деталі: Прокуратур додав, що за всіма виявленими порушеннями було вжито заходів дисциплінарного реагування, і навіть було прийнято рішення про звільнення "з військової служби посадових осіб, які допустили ці порушення".
Передісторія:
- У березні член Ради Федерації Росії розповіла, що РФ відправляє воювати в Україну солдатів-строковиків і з роти у 100 людей вижили лише 4.
- 7 березня президент країни-агресора Володимир Путін звертався до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.
- Але вже 9 березня Міністерство оборони РФ визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби.
- Матері російських строковиків розповіли, що не знали, де їхні сини, коли тих відправили на війну в Україну.
- 6 травня батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на крейсері "Москва" та був оголошений зниклим безвісти, опублікував відповідь від прокуратури РФ, в якій повідомляється, що корабель не брав участі у війні проти України, і де його син – не знають.
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