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Церковна анексія: синод РПЦ підпорядкував єпархії у Криму Кирилу

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 14:19
Церковна анексія: синод РПЦ підпорядкував єпархії у Криму Кирилу
Партріарх Кирил. Фото patriarchia.ru

Синод Російської православної церкви прийняв кримські єпархії Української православної церкви МП під пряме підпорядкування московського патріарха Кирила.

Джерело: офіційний сайт Московського патріархату за результатами синоду 7 червня

Дослівно з рішення синоду: "Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви".

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Деталі: Також синод РПЦ вирішив утворити на території Криму Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій, а її головою призначити митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Повідомляється, що такі рішення були прийняті у відповідь на звернення кримських митрополитів і виходячи з "необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на "практичну неможливість регулярного зв’язку цих єпархій з Київською митрополією".

Також синод РПЦ оголосив, що "самочинні дії щодо зміни статусу Української православної церкви можуть призвести до нового розколу".

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Теми: церкваРосіяКриманексія
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