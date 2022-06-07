Церковна анексія: синод РПЦ підпорядкував єпархії у Криму Кирилу
Синод Російської православної церкви прийняв кримські єпархії Української православної церкви МП під пряме підпорядкування московського патріарха Кирила.
Джерело: офіційний сайт Московського патріархату за результатами синоду 7 червня
Дослівно з рішення синоду: "Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви".
Деталі: Також синод РПЦ вирішив утворити на території Криму Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій, а її головою призначити митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.
Повідомляється, що такі рішення були прийняті у відповідь на звернення кримських митрополитів і виходячи з "необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на "практичну неможливість регулярного зв’язку цих єпархій з Київською митрополією".
Також синод РПЦ оголосив, що "самочинні дії щодо зміни статусу Української православної церкви можуть призвести до нового розколу".
Передісторія:
- Раніше предстоятель російської православної церкви Кирил виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.
- Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що предстоятель РПЦ Кирил зробив вибір на користь справ антихриста.
- У травні московський патріарх Кирил набрехав, що "Росія ніколи ні на кого не нападала". А потім закликав молитися, щоб не почалася глобальна війна.
- Православна церква України просила Вселенського патріарха позбавити престолу главу Російської православної церкви Кирила – Володимира Гундяєва, – який благословляв російське вторгнення в Україну.